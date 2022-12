En conversación con Hoy Es Noticia, el senador del PS y ex canciller, José Miguel Insulza, se refirió a la situación política que vive Perú tras la destitución de Pedro Castillo. En esa línea, el parlamentario sostuvo que “fue una maniobra desesperada porque se sentía muy aislado o fue un error de cálculo mayúsculo. La verdad es que no se sabe muy bien con que fuerza contaría el presidente Castillo para intentar una maniobra como esa, es bastante incomprensible”. Sobre la llegada de Dina Boluarte a la presidencia del Perú, Insulza destacó que “me parece una persona bastante seria para tomar las riendas del asunto“.