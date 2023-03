El exministro del Tribunal Constitucional Jorge Correa Sutil comentó a CNN Chile sus impresiones respecto al rechazo de los requerimientos presentados contra los indultos del presidente Gabriel Boric: “Siempre dije que era un error estratégico llevar el asunto a un debate constitucional cuando era un debate legal (…). Si cumplió o no cumplió con el estándar de fundamentación es tema de la ley, y con la ley el TC no tiene nada que hacer. No veía por dónde estos indultos podrían haber infringido la Constitución, porque esta es muy escueta en este tema. Si se hubiera llevado a Contraloría, sería otra historia“.