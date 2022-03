El Gobierno confirmó que no tomará acciones legales tras los disparos que interrumpieron las actividades de la ministra del Interior, Izkia Siches.

Al respecto, y en conversación con CNN Chile, el ex ministro de Defensa e Interior, Jorge Burgos, manifestó que “es una mala decisión, el hecho es gravísimo, se ha impedido al libre tránsito de la ministra del Interior y Seguridad Pública a punta de balazos”.

“Me parece que es un hecho lo suficientemente grave para que por lo menos se denuncie (…) no denunciarlo es naturalizarlo y los chilenos no podemos naturalizar actos de esa gravedad que dificultan el funcionamiento del país“, aseveró.

En ese sentido, el ex secretario de Estado preguntó: “¿Qué le estamos diciendo al chileno que le entran a robar? ‘Oiga, sabe, no se querelle, no tiene sentido, no da resultado’. Yo creo que los gobiernos tienen que dar ideas claras, no una confusión de esta naturaleza”.

“Puede ser bueno que haya fórmulas distintas, pero no pueden estar acompañadas de malas decisiones y señales erróneas”, insistió.

Finalmente, dijo que “cuando la ministra del Interior, en una declaración destinada a explicar lo que va a hacer, indica a las personas que están procesadas o cumpliendo condena como presos políticos: comete otro grave error, no son presos políticos, no son personas procesadas en virtud de hechos políticos”.