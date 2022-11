El ex ministro del Interior y Seguridad Pública Jorge Burgos valoró que el Gobierno haya decidido querellarse por Ley de Seguridad del Estado contra un grupo de camioneros que han provocado bloqueos en rutas del país en medio de manifestaciones del gremio.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, el ex secretario de Estado dijo que “lo anunciado por el ministro del Interior subrogante(Manuel Monsalve) está en lo correcto, ha hecho lo que espera la ciudadanía: que el Gobierno asuma sin ninguna doble interpretación los instrumentos que le da la ley para que rija el orden público”.

“Qué buena noticia que este gobierno, que había sido tan dudoso en la aplicación de esta ley, que las noticias que teníamos en los primeros días de asumir el mando eran que se desistió de querellas presentadas anteriormente por Ley de Seguridad en contra de los saqueadores post 18 de octubre, hoy día vuelva a valorar este instrumento importante para reponer el orden público y que ya no se hable que es una ley antidemocrática, que hay que derogarla como dijeron varios parlamentarios que hoy día son funcionarios de Gobierno”, agregó.

De este modo, el ex ministro reiteró: “Me parece que es bueno lo que ha sucedido. Creo que los antecedentes que ha tenido el Gobierno, de cómo ilegalmente se toman las carreteras por gremios descolgados, más allá de sus reivindicaciones -que pueden ser muy legitimas-, el camino ampliado es un camino que altera gravemente el orden público y nuestro país debe desarrollarse sobre la base de la aplicación de la ley, no del permanente incumplimiento de ley porque creen que tienen derecho a hacerlo”.

“Ciudadanamente, solo respaldo la decisión del Gobierno”, sentenció.

“La ministra Tohá ha marcado un punto de diferenciación”

Por otra parte, Burgos destacó el rol que ha tenido la ministra Carolina Tohá en la cartera de Interior y Seguridad Pública.

“Yo creo que la conducción en Interior de la ministra Tohá en términos generales ha sido aceptada y creo que ha marcado un punto de diferenciación, un punto de inflexión que es importante reconocerlo más allá de la posición que uno tenga respecto del Gobierno. Uno no puede convertirse en un opositor que todo lo que venga es malo”, sostuvo.

“Yo creo que aquí se ha hecho una cosa positiva y ojalá que se mantenga en el tiempo, y da cuenta del reconocimiento de que las cosas iban por un mal camino y así es muy difícil gobernar”, añadió.