El diputado Jorge Alessandri (UDI) aseguró en CNN Chile que el Partido de la Gente (DC) y la Democracia Cristiana (DC) quedaron fragmentados tras la votación de la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados. “No lograron alinear a sus diputados, no sé si no se alinearon en torno al nombre o por otras razones, presiones políticas, no sé, pero se quebraron en dos, quedaron fragmentados y divididos. Ese es un hecho que no teníamos presupuestado y fue una sorpresa que vivimos minutos antes de la votación”.