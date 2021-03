En el Congreso se han propuesto distintos proyectos de ayudas económicas en el contexto del aumento de contagios de COVID-19 y las restricciones de movimiento, entre ellos, el de parlamentarios de la DC para crear una Renta Básica Universal.

En conversación con CNN Chile, la diputada Joanna Pérez (DC) señaló que la iniciativa se presentó “porque creemos que es necesario algo que no sea hiperfocalizado como los bonos y el IFE del gobierno”.

“El gobierno no entiende que hoy día es necesaria una Renta Básica Universal de emergencia que se active para el estado de catástrofe y que no estemos improvisando mes a mes por fases, juntando los puntos, creando nuevos indicadores socioeconómicos que no muestran la realidad que ha estado viviendo nuestro país”, dijo.

Lee también: Bellolio por críticas: “Es incomprensible que el gobierno siempre sea el culpable de todos los males”

La legisladora aseguró que “en mayo del año pasado presentamos una propuesta en 4 meses para encuarentenar a toda la población y todo eso salía no más de US$ 6 mil millones, hoy vamos en US$ 18 mil y no sabemos cuánto va a durar”.

“Eso claramente salía más conveniente, haber contenido los contagios, las curvas, hoy día el sistema de salud está en una situación crítica. Pero el gobierno ha querido hacerlo todo de manera mezquina, teniendo que ir improvisando sobre la marcha“, aseguró.

Finalmente, con respecto al proyecto que busca aplazar las elecciones para el 14 y 15 de mayo, expresó que “creemos que el gobierno no puede decir ‘posterguemos’ de manera vacía, sin cambiar la estrategia sanitaria y por cierto la focalización económica y social en los instrumentos”.