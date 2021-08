La alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, criticó que los municipios se enteren “a última hora” sobre cuántas vacunas contra el coronavirus van a tener disponibles para inocular a la población.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, la jefa comunal entregó detalles sobre la carta que un grupo de autoridades le entregó esta lunes al Ministerio de Salud (Minsal) con el fin de mejorar el proceso en sus territorios.

Reyes dijo que “no puede ser que los municipios, que al final somos aquellos que estamos en la tarea de vacunar, nos enteremos a última hora de cuántas dosis tenemos disponibles, porque eso efectivamente no nos permite determinar y llevar a cabo el proceso con la comodidad y con las condiciones que requieren vecinos y vecinas”.

Tras ser consultada si a su juicio las filas en los centros de vacunación generan o no en la población un desincentivo para ir a vacunarse, la alcaldesa respondió que “de todas formas eso es un fenómeno”.

“De hecho, también no creo que sea solamente un problema de información, creo que también este problema pasa, digamos en esta información y que la información está a tiempo, en articulación. Creo que ese es el concepto adecuado, en cómo el Ministerio de Salud finalmente no solamente cumple un rol de enviar las vacunas, que en el fondo como este proceso en el que no se dialoga, sino que podamos articularnos firmemente”, continuó.

De esta forma, añadió la jefa comunal, “sí creo que se genera un proceso de desincentivo a la vacunación en la medida que no existe la información, porque las personas que trabajan, que son la mayoría de quienes vivimos en la comuna de Lo Espejo, nos programamos para ir a vacunarnos y si aparte de programarse, estar toda una mañana y no sales vacunado, efectivamente tiende a ser otra traba tener que en el fondo pedir otro día para hacer el mismo trámite sin certeza, que creo que es lo complejo”.