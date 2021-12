El día martes, la Comisión de Constitución del Senado decidió enviar a Comisión Mixta el proyecto de ley de matrimonio igualitario. Esto, luego de que los senadores que conforman la instancia no llegaran a acuerdo en varios puntos del proyecto.

En conversación con CNN Chile, la directora ejecutiva de la Fundación Iguales, Isabel Amor, opinó que “lo que sucedió ayer fue una franca decepción respecto a los parlamentarios, a la capacidad de prepararse, de discutir un proyecto. Lo de ayer fue bien vergonzoso”.

Amor detalló que hubo parlamentarios que “argumentaban cuestiones que no están en el proyecto, que no tienen nada que ver con la ley”, puntualizando en “la idea de que el vientre de alquiler es parte de las cosas que estamos intentando lograr, cosa que no es cierta”.

“Otros comentaban que estábamos tratando de eliminar una de las causas de divorcio, otro comentaba que no había leído el proyecto. Entonces, fue un circo triste que lo que hace es poner en perspectiva el trabajo que se está haciendo ahí”, agregó.

Al ser consultada por la posibilidad de que la iniciativa esté en peligro, señaló que “el proyecto en este momento no está en riesgo, pero tampoco hay más instancias, entonces estamos viendo con mucho pesimismo lo que sucedió ayer porque no había motivo para que eso pasara”.

Respecto a los plazos que enfrentaría el proyecto, la directora de Iguales manifestó que “si es que logra salir, saldrá con este Congreso”, descartando la posibilidad de que sea promulgado una vez que asuman las nuevas autoridades en marzo de 2022.

“Lo que no sé es si va a ser firmado por el presidente Piñera si se sigue retrasando esto, espero que no sea así, y que esta vez se cumplan las palabras y el proyecto pueda salir la próxima semana”, añadió.

Asimismo, expresó que la preocupación es que la iniciativa no sea promulgada y que “sigamos pensando que tenemos este tiempo para jugar con los derechos de niños, niñas y adolescentes, que no es justo y que no corresponde. Por cierto, el hecho de seguir con esta discusión lo único que hace es entorpecer otras discusiones”.

“Ayer sucedieron una serie de cuestiones que no corresponden y por tanto la mejor manera de legislar es llegar a la sesión habiéndose leído el proyecto, habiendo leído las indicaciones y habiéndolas entendido”, concluyó.