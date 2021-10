Este miércoles, la comisión de Constitución del Senado sesionará para votar en general el proyecto que busca permitir un cuarto retiro del 10% de los fondos previsionales. La iniciativa se ha enfrentado a apoyos y cuestionamientos desde diversos sectores políticos.

En conversación con CNN Chile, el senador socialista José Miguel Insulza reconoció que no le gusta el actual texto legal. “Le haría cambios bastante importantes y, en función de eso, decidiré mi voto (…) Ni Carlos Montes ni yo nos hemos decidido a votar en contra”.

Insulza detalló los principales cambios que debería tener el texto: el techo a partir del cual una persona puede retirar sus fondos, el pago de impuestos y la situación de las rentas vitalicias. Respecto a las rentas vitalicias, el senador afirmó que “es un problema que podría ser delicado incluso desde el punto de vista legal”.

“Los retiros son como un zombie, reaparecen cada cierto tiempo de las tinieblas. Decimos nunca más, no va a haber ninguno, pero a los dos meses estamos discutiendo otro. Yo estaría dispuesto a firmar un compromiso solemne entre todos, si se acuerdan las otras cosas, de que aquí se terminan los retiros”, añadió.

El senador socialista sostuvo que es “difícil” saber si se podrán reunir los votos necesarios para aprobar el proyecto del cuarto retiro. “Depende mucho de los votos de la derecha, que son 19, y de cuántos senadores de oposición, que somos 24, estarían dispuestos a votar a favor”.

La senadora y candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste (DC), ha realizado gestiones al interior de su partido para sumar los 26 votos que requiere el cuarto retiro. Aun así, algunos de sus pares, incluida Carolina Goic, ya han manifestado su negativa.

“No sé si eso pone su liderazgo en juego, pero no se vería bien si votara toda su bancada en contra y ella a favor o si un número importante se descolgara. No creo que sería el fin del mundo, pero ciertamente creo que no sería positivo”, señaló Insulza.