Durante esta jornada, la Comisión de Constitución del Senado aprobó la indicación que propone cambiar el indulto por amnistía para los detenidos en el contexto del estallido social.

Este requerimiento, presentado por el senador Francisco Huenchumilla (DC), fue aprobado por 3 votos a favor y 2 en contra y fue rechazado por el Gobierno.

En conversación con Noticias Express de CNN Chile, el parlamentario sostuvo que espera que esta modificación jurídica en el proyecto tenga la viabilidad política para ser aprobada.

“Yo espero que sí. Creo que esta indicación simplifica jurídicamente el tema sin perjuicio de que tengamos diferencias políticas con los senadores de la derecha. Pero vamos a tratar de conversar y ver qué pasa”, dijo.

En ese sentido, expresó que el proyecto “tenía el titular de indulto, pero sustantivamente era una amnistía”. Asimismo, precisó que han sincerado la naturaleza jurídica de la iniciativa, que es “el perdón del Estado a la gente que participó en desórdenes públicos en el estallido social, que cometieron determinados delitos y para lo cual el proyecto establece un catálogo específico de delitos que podrían ser amnistiados por parte del Estado”.

Frente a las críticas por parte del Gobierno y de los sectores de derecha, Huenchumilla sostuvo que “es la mirada de la derecha conservadora que no tiene una mirada de lo que es la historia de Chile. En la historia de Chile se han dictado muchas leyes de amnistía después de cada crisis social donde ha habido miles de muertos en las distintas crisis. Las amnistías de miles de años están hechas para buscar la tranquilidad social y eso requiere una mirada de tranquilidad y de objetivos políticos, de dar vuelta la página por todas las crisis que el país ha vivido. Entonces, si hay una decisión política en el sentido contrario, es difícil que estén de acuerdo con un proyecto de esta naturaleza”.

Sobre las víctimas de la violencia durante ese contexto por delitos como robos o saqueos, el senador argumentó que “estamos de acuerdo en que todos los delitos deban ser sancionados, es una cuestión central en nuestro Estado democrático de derecho, pero la amnistía o el indulto es una medida excepcional que tiene por objeto resolver definitivamente una crisis social donde ocurren delitos, muchas cosas y en algunas oportunidades muertos. Entonces es una medida excepcional, no puede vérsele como una medida normal”.

“Aquí el Gobierno no ha querido hacerse parte en esto y está en contra de este proyecto y, por lo tanto, no hay una instancia de conversación ni de diálogo en que nosotros pudiéramos decir demos vuelta la página, busquemos la paz social para todo el país. Pero el Gobierno se hace a un lado, está en contra, no ayuda en nada, crítica y por lo tanto, no tenemos ninguna posibilidad de dialogar”, agregó.