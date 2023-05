El escritor peruano Gustavo Rodríguez conversó con CNN Chile sobre su libro Cien Cuyes, con el cual ganó el Premio Alfaguara. “Toca temas densos a los que usualmente no le queremos plantar cara, tales como la soledad de los ancianos o el derecho a una muerte digna. Sin embargo, si la novela no hubiera sido tratada con ternura hacia los personajes y con humor, estos temas que se tocan no habrían podido ser digeribles”, sostuvo.