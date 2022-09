La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general la reforma tributaria, pese a que la oposición votó en contra de la iniciativa.

En conversación con CNN Chile, el diputado Guillermo Ramírez (UDI) manifestó que “desde el principio le hemos dicho al Gobierno que hay tres o cuatro cosas que le van a hacer un daño inmenso a la economía“.

Según el parlamentario, “el impuesto al patrimonio recauda muy poco y genera una fuga de capitales (…), Francia abandonó la política, porque le hizo mucho daño”.

Respecto al respaldo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a la reforma tributaria del presidente Boric, el diputado UDI dijo que “yo me leí el informe, la OCDE respalda una reforma tributaria, no esta reforma tributaria”.

“Ojalá que el Gobierno quiera llegar a un acuerdo. Nosotros queremos una reforma que recaude más, pero no queremos repetir la experiencia del ministro Arenas (segundo período de la pdta. Bachelet) que presentó una reforma que causó estragos en la economía chilena”, sostuvo.

Por otro lado, manifestó que “lo que la izquierda latinoamericana no ha entendido, y que la izquierda en Europa y Norteamérica sí entendieron, es que no hay progreso si no hay crecimiento económico. El socialismo chileno está tropezando con la misma piedra de los otros políticos de Latinoamérica”.