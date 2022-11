El gobernador de la Región de La Araucanía, Luciano Rivas, conversó con CNN Chile sobre la “nueva variante” del Estado de Excepción presentada por el Gobierno y sostuvo que “es interesante de revisar”. “Todo lo que sea más operativo y permita ir avanzando de mejor forma es bienvenido (…). No me cierro a que se busquen mejores alternativas, pero no concuerdo con el argumento de que es porque se están coartando las libertades de desplazamiento y de reunión en la región”, agregó.