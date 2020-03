La oposición calificó como “preocupantes” los dichos del presidente Sebastián Piñera, quien no descartó decretar nuevamente estado de emergencia.

En entrevista con Estado Nacional de TVN, el mandatario se refirió a los desafíos del Gobierno para enfrentar marzo, que se prevé como un mes donde revivirán las manifestaciones sociales. En este contexto, dijo que están mejor preparados para enfrentar hechos de violencia, con mayor cantidad de carabineros desplegados en las calles, mejor equipamiento, más tecnología y asesorías extranjeras en la materia.

Sin embargo, la frase que generó más polémica fue respecto a un posible estado de emergencia. El mandatario declaró que “si yo estimara que es necesario establecer estado de emergencia para proteger el orden público y proteger a mis compatriotas, lo vamos a hacer”.

Uno de los que reaccionó a los dichos del mandatario fue el senador DC Francisco Huenchumilla. “Uno espera que el presidente de la República sea un jefe de Estado que tenga la serenidad y la tranquilidad para tener una perspectiva de los problemas que Chile tiene. Lo vi intranquilo, lo vi ansioso al presidente, entonces no transmite al país la tranquilidad que todos necesitamos y tampoco nos tiene un horizonte respecto de una salida al problema”, comentó.

En entrevista con Marca Registrada, el parlamentario advirtió que “si seguimos insistiendo por parte del gobierno y de algunos sectores que el problema es simplemente el orden público, y no se entiende que el problema es de naturaleza política en cuanto la gente está profundamente enrabiada con la sociedad injusta y desigual que tenemos, yo creo que no vamos a avanzar”.

“Hay que avanzar en ambas direcciones, entendiendo que la violencia no es aceptable en un sistema democrático, pero entendiendo que la pregunta es qué hay detrás de la violencia, por qué existe esta violencia, cuáles son las causas. Aquí hay un cuestionamiento al tipo de sociedad que hemos construido y eso requiere algo más que meras agendas sociales; requiere un pronunciamiento sobre el fondo del tipo de modelo económico social que hemos construido en los últimos 30 años“, dijo a CNN Chile.

Lee también: Ministra Plá por frase de Piñera en anuncio de Ley Gabriela: “No tiene que ver nunca con responsabilizar a la mujer”

Plebiscito

En otros temas, Huenchumilla aseguró que “la derecha se ha equivocado profundamente” al promover el Rechazo de cara al plebiscito del 26 de abril.

“Cuando firmamos en el Congreso la idea de hacer un plebiscito, era porque todos queríamos tener una Constitución consensuada porque sabemos que la Constitución nos divide. En ese acuerdo se dijo ‘busquemos una Constitución que nos represente a todos’. Pero a poco andar, la derecha dice que votará Rechazo. Y yo digo, y si gana el Rechazo, ¿con qué nos vamos a quedar? Con la Constitución del ’80. ¿Y eso va resolver los problemas de fondo? Vamos a seguir los chilenos divididos“, argumentó.

Y sostuvo que “aquí de lo que se trata es tener un consenso respecto de la Constitución y respecto al sistema económico y social. No existe acuerdo en Chile respecto de eso y no tenemos una casa común respecto a esos dos grandes temas y eso es lo que tenemos que buscar en el plebiscito de abril del presente año, y no simplemente pensar que yo Apruebo o Rechazo, y el problema lo metemos bajo la alfombra“.