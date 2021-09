Un grupo de senadores presentó un proyecto para regular la renuncia de convencionales, después de la polémica por el caso de Rodrigo Rojas Vade. Desde el gobierno sostuvieron que podrían apoyar esta iniciativa.

En conversación con CNN Chile, uno de sus impulsores, el senador Francisco Huenchumilla (DC) explicó que “quedó un vacío porque, no obstante la reforma constitucional aprobada en su momento señaló que los convencionales tenían el estatuto de los diputados, no se puso en el caso de los independientes”.

“Entonces, habiendo ese vacío, nos pareció a nosotros que era necesario hacer una reforma constitucional para resolver y darle viabilidad con lo que había pasado en la Convención con Rodrigo Rojas, puesto que ella tiene competencias para redactar una nueva Constitución, pero no tiene competencias para dictar leyes nuevas, ya sean leyes ordinarias o de reforma constitucional”, explicó.

El legislador detalló que “esto tiene que zanjarlo la Comisión de Gobierno Interior del Senado, que va a reunificar los proyectos que hay y los empezará a ver del próximo lunes”.

“Lo importante es que haya un mecanismo de reemplazo cuando alguien tiene que renunciar por distintas razones y que ese reemplazo vaya en la misma dirección del espíritu con que ese convencional fue elegido, por lo tanto, que tendría que ser de la misma lista, mismo género de la persona que le sigue en el número de votos, hay que resguardar ese tipo de cosas”, añadió.

En ese sentido, sostuvo que “lo central es que la Convención tiene la competencia para redactar una nueva Constitución, esa es su competencia central, la competencia más importante y para eso está facultada plenamente. Si le vamos a entregar nuevas facultades, en este caso, como pronunciarse sobre la renuncia de alguno de sus miembros, hay que ver los argumentos a favor y en contra y ver la postura que tiene la propia Convención a través de su mesa, entonces eso es abierto a la discusión y nosotros estamos abiertos a escuchar argumentos para que salga una cosa lo más consensuada posible”.

“Si se toma una decisión, tiene que ser vinculante para todos los órganos del Estado, incluida la Contraloría, que es la que en definitiva tiene que revisar la legalidad de los actos que hagan todos los organismos del Estado, entre ellos, el pago de remuneraciones que pudiera haber. No puede ser una cosa que solo satisfaga al órgano incumbente, en este caso la Convención, sino que toda la institucionalidad tiene que estar de acuerdo de que estamos funcionando conforme al Estado de Derecho respecto a lo que estamos haciendo”, aseveró.

Finalmente, consultado por la tramitación del cuarto retiro de los fondos previsionales, Huenchumilla expresó que este “es un reflejo de que en Chile no hemos logrado tener un acuerdo respecto del sistema de seguridad social, porque la gente no cree en el actual sistema de las AFP y entiende que cualquiera que sea la situación del retiro, si no logra tener una pensión superior a la Pensión Básica Solidaria, sabe que el Estado va a tener que responder”.

“Yo personalmente estoy a favor del cuarto retiro, no tengo dudas al respecto porque creo que todavía no hemos logrado, a pesar de toda la plata que se ha incorporado en la economía, tener una respuesta concreta del gobierno respecto de este punto. El IFE es un paliativo importante, sobre todo en el último tramo, pero creo que falta una respuesta de fondo”, cerró.