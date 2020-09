El presidente Sebastián Piñera anunció el martes tres acuerdos que permitirán a Chile la obtención de decenas de millones de vacunas una vez que estas sean aprobadas.

Las medidas fueron catalogadas como “una estrategia adecuada” por parte del subdirector del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, Flavio Salazar, quien en conversación con CNN Chile profundizó en las iniciativas.

Salazar explicó que suscribir estos acuerdos “es un poco como comprar en verde”, ya que “no estamos hablando de que se haya hecho un acuerdo para suministrar la vacuna lista, sino que se hace un acuerdo para garantizar que en cuanto esté una vacuna lista, tengamos acceso a ella”.

La estrategia, dijo, le parece adecuada, ya que “no se sabe cuál de todos estos prototipos que se están hoy día probando, va a ser el que esté primero o tenga efectos positivos”.

Además, advirtió que “el hecho de que tengamos estas garantías también implica de alguna forma estar disponibles como país para cooperar en estas investigaciones a través de los voluntarios que corresponden y las capacidades científicas que tenemos en el país para poder ser contraparte de las iniciativas internacionales”.

¿Se puede acortar el tiempo de espera?

Consultado sobre qué tan comunes son las fallas en los ensayos, como lo advertido en el caso de AstraZeneca, el experto señaló que “cualquier investigación, por ser algo nuevo, que nunca se ha hecho, tiene un grado de incertidumbre y tiene diversas etapas”.

“Mientras más grandes es el número de individuos en que se van probando, pueden aparecer casos esporádicos que generen algún tipo de retraso”, precisó.

Por último, ante la incertidumbre mundial por los tiempos que toman los ensayos, Salazar indicó que “hay un elemento que es clave, que tiene que ver con los resultados que se va obteniendo“.

“Los plazos no están predeterminados, no son plazos que uno pueda acortar o alargar a discreción, sino que están muy conectados con los resultados que uno va mirando. Si las cosas van andando bien en muchos pacientes y se ve cada vez que va mejor, entonces eso va a acortar los plazos. Si hay dudas respecto a eso, si hay elementos que no son tan claros o elementos adversos que nos hacen ser más cautelosos, esto se va a demorar”, explicó.