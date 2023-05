El senador del Partido Socialista (PS) Fidel Espinoza afirmó que el equipo del presidente Gabriel Boric hace vivir al mandatario “en un mundo de Bilz y Pap cuando sale a regiones”.

El parlamentario oficialista criticó en duros términos a quienes trabajan con el jefe de Estado luego de que agradeciera públicamente el respaldo de legisladores de la Región de Atacama en medio de la inauguración del Hospital de Huasco. Esto ocurrió después de la polémica en Iquique, donde no se permitió el acercamiento del público a presenciar la conmemoración y desfile por el 21 de mayo.

¿Qué dijo Espinoza?

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, el senador aseguró que “al presidente lo hacen vivir en un mundo de Bilz y Pap cuando sale a regiones. Yo lo vi cuando vino a la Región de Los Lagos, los actos son de una seguridad que no las tuvo ni siquiera el expresidente Piñera, le llevan a la gente que quieren que les vaya a aplaudir”.

“¿Qué pasó en Iquique? ¡Cómo va a ser posible que en Iquique, que se celebra el 21 de mayo, la gente de Iquique no haya podido participar de ese proceso y después el presidente salga diciendo que va a investigar por qué ocurrió aquello! Si ellos saben perfectamente que sus equipos de seguridad, su logística, su avanzada, no permiten que llegue nadie más que no tenga invitación previamente determinada”, continuó.

“Al presidente Boric lo tienen encapsulado”

El parlamentario manifestó que, a su juicio, “un presidente crece política y socialmente cuando va a un acto normal, en donde llega gente normal, no solamente los adherentes, y alguien le llega con un cartel y le dice ‘presidente, solucióneme este problema’. Como le ocurría a la expresidenta Bachelet y al expresidente Lagos”.

“A él (al presidente Boric) lo tienen encapsulado. Lo llevan a las regiones solo para que lo aplaudan. Invitan a dirigentes que están a favor de él”, sentenció.