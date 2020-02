Fernando Atria llegó este viernes hasta el Servel para inscribir un nuevo partido político: Fuerza Común. La nueva colectividad asume como inspiración las demandas y urgencias que se hicieron patentes desde el 18 de octubre, y entre sus principales objetivos estará trabajar por el Apruebo a una nueva Constitución.

En conversación con Marca Registrada, el abogado constitucionalista no descartó que que se postule como candidato para integrar el órgano constituyente, sin embargo, enfatizó en que esa decisión será de las bases.

“Esa no es decisión mía, porque una de las cuestiones que este partido enfatiza es que no va a haber decisiones de cúpulas. En términos de mi disposición, yo creo que la convención constituyente va a ser un momento importante en la historia de Chile y quienes han participado del debate constitucional, como yo, yo creo que no están en condiciones de negarse a la disposición a participar de ello“, afirmó.

El ex militante del Partido Socialista (PS) también abordó las motivaciones de la colectividad tras el 18-O, momento en el que la sociedad movilizada “impugna a la política tradicional y eso significa que lo que irrumpió fue una fuerza social que no está articulada políticamente. Esa fuerza social lo que permitió fue la apertura del proceso constituyente, pero para el proceso constituyente que viene, una fuerza desarticulada amenaza con quedarse afuera, en el sentido de no poder participar de modo incidente”.

“Fuerza Común pretende contribuir a ser un vehículo para la participación en el proceso constituyente“, aseguró.

¿Postura refundacional?

Desde el sector que está por el Rechazo, han argumentado que en la oposición hay quienes tienen una postura refundacional que sería perjudicial para el futuro de Chile.

Al respecto, Atria comentó que “de lo que se trata la nueva Constitución es precisamente de una política distinta” para que los ciudadanos puedan decidir cómo será el sistema de pensiones, de salud, de educación, etc.

“¿Puede un país como Chile continuar con la política que tiene? ¿Es razonable que un país tenga una política institucional tan radicalmente deslegitimada, que los índices de aprobación de los órganos institucionales que representan la política democrática tengan grados de aprobación que están alrededor de los márgenes de error de las encuestas? Yo creo que esa es una situación insostenible“, indicó.