Tras el fallo de la FIFA que descartó las opciones de Chile para participar Mundial de Qatar 2022, el ex seleccionado nacional Fernando Astengo dijo a CNN Chile que la Roja no debiese apelar a la resolución. “La FIFA ya tomó una decisión. Yo creo que hay que dejarla ahí (…) sería seguir dándole la vuelta al mismo tema y al final, yo creo que el TAS no le va a dar tampoco el favor a Chile”, expresó. “Seguir ilusionando a la gente creo que tampoco es bueno”, agregó.