Este viernes se reunirá el intendente de La Araucanía, Víctor Manoli, con ex autoridades regionales para abordar la compleja situación que se vive estos días en la zona.

Uno de los participantes será el ex intendente Andrés Jouannet, quien en conversación con CNN Chile hizo un llamado a todos los sectores a participar de las mesas de conversaciones porque “el diálogo es lo único que en democracia nos permite resolver los conflictos”.

Jouannet criticó que “hay mucha opinión de afuera, gente que no sabe, que no vive a diario en la región, que no vive nuestros problemas estructurales”.

El ex intendente acusó que el Gobierno “lo ha hecho pésimo, el Gobierno tiene un problema de seguridad pública objetivo”. Y recordó que “el presidente dijo que iba a restablecer el Estado de Derecho en La Araucanía”, pero afirmó que “uno no no gobierna sólo con discursos”.

La ex autoridad recordó que durante su gestión participó de un alto número de reuniones y que incluso “teníamos una coordinación permanente con los contratistas forestales para coordinar acciones de autoprotección”.

Señaló que en la Comisión Asesora Presidencial para La Araucanía estaban presentes las forestales y acusó que “los que han dicho que tienen que irse las forestales, eso es demagogia, eso es populismo. Las forestales están dispuestas, por lo menos en la época en que nosotros conversamos con ellos, a pagar un impuesto dentro de la región”.

Para impulsar el desarrollo en la zona también planteó que “hay que tomar seriamente el que la Región de La Araucanía sea una zona franca, una zona especial para que las empresas inviertan en la región, para que empecemos a tener mejor calidad de vida”.

Finalmente, dijo que “una tercera cuestión tiene que ver con lo nuestro: nuestra interculturalidad, lo que somos como región. Tenemos que construir esa comunidad”.

“No puede seguir existiendo esta dicotomía entre mapuche y no mapuche. Se lo dice alguien que tiene 38% de sangre indígena, y además tengo sangre maya, del norte, de muchas partes. Eso no me hace ni mejor ni peor”, manifestó.