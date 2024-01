En medio de la controversia suscitada por la falta de rendiciones de dineros correspondientes al desarrollo y preparación de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023, la diputada Erika Olivera abordó en CNN Chile la investigación, los dichos de la contralora (s) Dorothy Pérez y la respuesta del director del IND al respecto.

“Según lo que dijo el director ayer, efectivamente están a tiempo de rendir los dineros de 2023 y para rendir la memoria y el balance de estos 4/5 años hasta el culmine, pero aquí no hay que olvidar que la contralora fue muy clara, hay rendiciones que no se han realizado de 2022. Ahora, yo escuchando al director entiendo que hay rendiciones de obras que tienen un plazo más largo, pero de todas maneras tenemos que seguir investigando y seguir fiscalizando, porque no queremos que nada quede en el aire”, dijo la parlamentaria.