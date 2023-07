El escritor argentino Eduardo Sacheri conversó con CNN Chile sobre su nuevo libro Nosotros dos en la tormenta. “Es habitual que en mi país haya mucha literatura y cine vinculado con la dictadura militar, es decir, entre 1976 y 1983, pero me resulta más interesante a mí ir a otros momentos, 1975 en particular, durante el gobierno democrático de Isabel Perón, donde las organizaciones armadas -y esta novela tiene que ver con ellas, con las organizaciones democráticas de izquierda- tienen un año extraordinariamente activo, donde estos entes se sintieron más cerca de tomar el poder por la vía revolucionaria y de ahí que me parecía un tema muy interesante y poco frecuente”, sostuvo.