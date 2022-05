En conversación con Noticias Express en CNN Chile, el jefe del Centro de Pacientes Críticos de la Clínica Las Condes, Jorge Dreyse, se refirió al aumento de los casos positivos de COVID-19 en las últimas semanas.

Dreyse señaló que “en menos de un mes se han duplicado las cifras de casos diarios y eso va a tener impacto en las hospitalizaciones (…) sin embargo, como dice el Ministerio de Salud, hay que lograr una inoculación masiva de la población para evitar los casos graves y evitar los casos que tienen que llegar a hospitalización e intubación”.

De esta forma, el médico de la Clínica Las Condes comparó la situación actual con la vivida a inicios de la pandemia y en vacaciones de este año: “La vacunación ha permitido que la relación entre el número de casos y camas críticas haya disminuido de manera notoria. En el verano había 45 mil casos por día y teníamos, incluso, menos de la mitad de camas criticas ocupadas y eso es por dos razones, el aumento de inmunidad, y que estamos más preparados para los casos graves”.

Lee también: Doctora Carolina Herrera y situación del COVID-19 en Chile: “No le tendría miedo a decir que estamos en una nueva ola”

Assimismo, expresó que hay muchos factores que ayudan a los contagios: “La mala calidad del aire y la apertura de los colegios y los jardines infantiles, donde los niños no son capaces de seguir las medidas sanitarias, de hecho, los adultos no son capaces tampoco, no andan con sus mascarillas bien puestas, no respetan la distancia social y los niños copian lo que ven de los adultos, por lo tanto, los niños son un reservorio de virus, los llevan a la casa y enferman a los padres y a los abuelos, que son las principales poblaciones de riesgo.“.

Por otra parte, señaló que en esta época del año, los niños no solo están expuestos a COVID-19: ” La apertura de los colegios y jardines infantiles nos han aportado con otros virus, de hecho, en el registro epidemiológico, que lleva de vigilancia de los virus, el COVID-19 no está primero, sino que lo lleva por mucho el VRS o virus respiratorio sincicial.”

Además, recalcó lo importante que son las medidas sanitarias que cada uno toma: “La precaución parte por cada uno, mantener bien puesta la mascarilla, si alguien se siente enfermo no ir a eventos sociales o familiares, la higiene de manos, sobre todo al cocinar y manipular alimentos. Así evitamos contagios”.