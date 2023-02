El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) presentó una demanda colectiva en contra del BancoEstado por el incumplimiento de la ley anti fraudes. Al respecto, el director nacional del servicio, Andrés Herrera, señaló en Noticias Express de CNN Chile que ante “este caso nosotros iniciamos una investigación por el año 2021, respecto de un conjunto de reclamos que nosotros disponíamos en nuestra plataforma y de un número bien considerable de consumidores, que evidentemente alegaban que el BancoEstado no estaba dando cumplimiento respecto de la Ley 20.009, la ley anti fraudes“. En ese sentido, aseguró que la entidad “no estaba haciendo la cancelación de los cargos, por cobros mal efectuados, ni tampoco restituyendo los fondos derivados de transacciones fraudulentas; ni tampoco, por ejemplo, por perdidas de tarjetas, extravíos o hurtos de las mismas”. “Vimos que había conductas reiteradas, graves por parte del BancoEstado, en el sentido que, por una parte, no se estaba reconociendo la aplicación de la ley y no se estaban haciendo las devoluciones, ni tampoco la cancelación de cargos que correspondían, ni tampoco se estaban cumpliendo con los plazos que establecía la ley”, agregó.