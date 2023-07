El Gobierno continúa con su estrategia de impulsar la reforma de pensiones en el Congreso. Esto en el marco de la polémica y las investigaciones en curso por el escándalo de los convenios. Al respecto, el diputado Eduardo Durán (RN) dijo a CNN Chile que el proyecto “es una deuda que tiene el Estado de Chile con los ciudadanos. No puede ser que hayan pasado dos intentos anteriormente y hoy día estemos en un tercero y todavía no tengamos un puerto seguro”. En esa línea, agregó que “me parece raro que el Gobierno, en el pie en que está, con la percepción ciudadana por el suelo, con los casos de corrupción que se han visto en el último tiempo y que no le dan posibilidad y maniobra de negociación, esté tan fuertemente empoderado ideológicamente de una reforma que tampoco tiene sustentabilidad para el futuro“.