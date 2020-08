El proyecto que busca retener el retiro del 10% de los fondos de las AFP de los padres deudores de pensiones alimenticias fue aprobado el martes en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Sin embargo, la indicación que establece el retiro forzoso para dichos casos fue descartada.

En entrevista con CNN Chile, el diputado del Partido Liberal (PL) Alejandro Bernales acusó que “el ministro (Hernán Larraín) dijo el día lunes, hizo un video, lo subió a todas sus redes, que iba a acoger nuestra propuesta y que estos fondos iban a ser obligatorios para ir al pago de los miles de niños, niñas y adolescentes que no han visto el pago de las pensiones alimenticias”.

“El día de ayer, lamentablemente, en la Comisión de Constitución el ministro no cumplió su promesa, en 24 horas cambió de opinión, no sabemos qué pasó en esas 24 horas, pero finalmente el Gobierno no insistió en esta indicación que era el corazón del proyecto”, explicó el parlamentario.

El argumento del titular de Justicia fue que “hay inquietudes de constitucionalidad” al respecto.

Bernales sostuvo que “lo que hizo el Gobierno fue tirarle un salvavidas a estos famosos ‘papitos corazón’ que no van a verse obligados a retirar estos fondos para pagar las pensiones alimenticias”.

Este miércoles el proyecto pasará a la Sala de la Cámara, donde los diputados podrán reintegrar la indicación para la obligatoriedad del retiro.

El diputado llamó al Gobierno a que “si de verdad quiere creerse el tema de que ‘los niños primeros en la fila’, entonces tenemos que partir por legislar este tipo de problemáticas”.

84% de las pensiones alimenticias en el país están impagas, lo que equivale a que cuatro de cada cinco progenitores tienen deudas.