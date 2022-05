El Gobierno del presidente Gabriel Boric está próximo a presentar un proyecto de ley relativo al pago de pensión de alimentos, el cual busca establecer la subrogación del pago donde haya fondos del deudor. Al respecto, la diputada de la Democracia Cristiana, Joanna Pérez, señaló en CNN Chile que es un “proyecto que tiene bastante voluntad transversal, no es primera vez que nosotros ponemos en el tapete la deuda que se tiene con muchos niños, niñas y adolescentes por el no pago de la pensión de alimentos. Por lo tanto, lo recogimos cuando legislamos en materia de los retiros, luego también en la ley 21.389 que es un registro de deudores de pensiones alimenticias”. La iniciativa “apunta a que sea efectivo y sin burocracia, y a que principalmente madres, no quiero dejar afuera a los padres, puedan recibirlo y que no se queden en la burocracia estatal”, explicó la parlamentaria.