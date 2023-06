La diputada de Revolución Democrática (RD) Ericka Ñanco emplazó a su colega de partido Catalina Pérez para que nuevamente se pronuncie de manera pública sobre el caso que la vincula con los tres convenios que recibió Democracia Viva, fundación relacionada a personas que trabajaron con ella, por parte de la secretaría regional de Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) en Antofagasta.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, la parlamentaria dijo que, a su juicio, “ella debe hablar hacia la ciudadanía que está esperando”.

“Si bien ella habló el primer día, creo que al pasar de los días han sucedido distintos episodios que también muchos quisiéramos que pudiese explicar y ante eso la invitación a que ella pudiese hablar, no solamente a la Fiscalía, sino también a la ciudadanía, la ciudadanía de a pie que están esperando también una respuesta. A nuestra gente que está esperando también una respuesta, a los militantes de base que están esperando una respuesta más allá de todo lo legal o ilegal”, agregó.

“Traté de ubicarla, pero no me contestó”

Ñanco también dijo que no ha podido contactarse con Pérez últimamente y le envió un mensaje por televisión: “Traté de ubicarla hace un par de días, pero no me contestó. Espero poder tener la oportunidad de poder decírselo. Por eso, si me está escuchando en este minuto, espero que pueda tomar las palabras y hacer caso de esto: que las pueda recibir y que pueda salir a hablar”.