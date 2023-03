Este martes, el Congreso despachó a ley un proyecto que mejora la persecución del crimen organizado y el narcotráfico, uno de los aspectos de esta iniciativa permite el autocultivo medicinal de la marihuana. Por esto, la diputada independiente, Ana María Gazmuri y el diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, se refirieron al tema en conversación con CNN Chile. “Vamos a dejar de distraer recursos de persecución hacia una comunidad que no tiene que ver con la delincuencia”, aseguró la diputada Gazmuri. “Hoy día el 70% de las detenciones por Ley de Droga sigue siendo a usuarios y no a narcotraficantes y eso hace ineficaz la lucha contra el narcotráfico“, agregó. Asimismo, Longton sostuvo que “va a ser muy difícil para las policías determinar si eso es para uso medicinal o no, porque es mediante una sola receta sin ningún tipo de control”.