Las Condes se convirtió en un codiciado municipio luego que Joaquín Lavín anunciara que no iría por la reelección a alcalde sino que a las elecciones presidenciales de noviembre.

Uno de los postulantes a la comuna del sector oriente de la capital es Gonzalo de la Carrera, representante del Partido Republicano que ha sido crítico de la administración de Lavín. En su programa asegura terminar con los operadores políticos al interior del municipio, que serían más de 30 según él.

En Aquí Se Debate, el ingeniero comercial criticó directamente a Daniela Peñaloza, candidata a la alcaldía de la UDI y quien fue “apadrinada” por Lavín. Esto, pues según expresó De la Carrera, Peñaloza tuvo un sueldo exacerbado por las horas extras cuando era jefa del departamento de Desarrollo Comunitario.

“Gonzalo, te agradezco que por primera vez me lo digas a la cara”, comenzó contestando la candidata. “Y no te estés basando en las redes sociales como lo has hecho a través de tus seguidores. Lo que mencionas como mis horas extras mensuales se refieren solamente a dos meses y estoy impresionada que hayas basado tu campaña en ataques personales constantemente“.

Tras explicar que ese par de meses con horas extras se deben al punto más crítico de la pandemia, Peñaloza continuó: “Te pido por favor que dejes de mentir. Yo no creo que la suma la hagas mal (…) Te pido por favor que pares con esto. Y basta ya Gonzalo, pero basta en serio, de descalificar lo que he hecho”.

Sin referirse a si mentía o no, De la Carrera respondió que “mientras tres millones de personas quedaron cesantes en Chile, y los que no tuvieron que rebajar su sueldo, ella cobró horas extra por 160 horas. Es decir, trabajaba 8 horas más 7,3 horas adicionales. Creo que eso no corresponde, ética y estéticamente se ve feo“.

“Ganaste sueldos de entre $9 y $10 millones en esos meses“, aseguró el ingeniero, mientras que Peñaloza insistió en que no era verdad.

Tras la emisión del programa, ambos candidatos enviaron sus antecedentes: