Este domingo se vivió una jornada histórica de votación en la que la ciudadanía acudió a las urnas para decidir si se iniciaba o no un proceso constituyente. Con más del 99% de los sufragios escrutados, las opciones Apruebo y Convención Constitucional se impusieron por una amplia mayoría.

En Tolerancia Cero, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, comentó lo que fue esta votación, asegurando que esta es la instancia para “construir algo que agrupe al 100% de los chilenos”.

“La gran diferencia que se manifiesta hoy es que al día de hoy tenemos una Constitución que el 22% se la impuso al 78%, sin preguntarle nada, sin que pudiera ser discutida. A diferencia de ello, este resultado lo que hace es invitar a los que legítimamente votaron por el Rechazo a dejar la trinchera”, dijo el jefe comunal.

En ese sentido, señaló que lo que ha podido generar durante sus mandatos en la comuna de Recoleta, como la farmacia popular, darían cuenta del cambio que debe darse en el país con una nueva Constitución.

“Es pasar de un Estado subsidiario, que sólo asume que tiene muy pocos recursos para satisfacer las necesidades sociales, a uno de derechos sociales en donde todos, los que tienen y los que no, tienen acceso a un mismo nivel básico de vida“, aseguró Jadue.

Por otro lado, llamó a personeros políticos a no subirse al carro de la victoria con la amplia mayoría del Apruebo. “El triunfo de hoy no es de los partidos políticos, no es del gobierno. El gobierno ni siquiera tenía en su programa un plebiscito como este. Este plebiscito se lo arranca la ciudadanía movilizada a este sistema“, dijo el alcalde.