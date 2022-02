El 23 de noviembre de 2021 fue publicada en el Diario Oficial la Ley N° 21.393 que establece el 7 de febrero de cada año como el “Día Nacional por la no violencia en el pololeo”.

Este día fue escogido en memoria de Antonia Garros, quien en 2017 decidió acabar con su vida tras vivir años de violencia física y psicológica por parte de su pololo.

“Han sido cinco años de una lucha bien dura para que esto pudiese salir finalmente como ley, pero en el plano personal también es triste que se tenga que invocar a la conciencia para crear un día y así poder prevenir este tipo de violencia”, señaló a CNN Chile Consuelo Hermosilla, madre de Antonia.

Hermosilla sostuvo que el día de la muerte de su hija “se empezó a visibilizar la violencia en el pololeo, ya que antes se hablaba mucho de violencia de pareja, pero de parejas formales (…) y siento que es importante marcarlo como un día y, desde ahora en adelante, poder prevenirla”.

Respecto a las señales de alerta, detalló que las personas que sufren violencia “se quedan rápidamente solas, se aíslan inmediatamente de su familia, dejan de juntarse con sus amigos o amigas y dejan de hacer las cosas que le gustaban siempre. Además, comienzan a tener conductas que no eran las típicas”.

Asimismo, agregó que son personas que están más enojadas, explotan fácilmente y comienzan a mentir, ya que “necesitan tapar lo que les está pasando y proteger la visión que tiene la gente de esta otra persona”. “Cuando alguien está viviendo violencia son características que se ven desde un principio”.

Hermosilla afirmó que esta problemática “es un tema absolutamente social”. “Para empezar, nosotros estamos acostumbrados a minimizar esta relación, creemos que un pololeo no es relevante, minimizamos lo que ocurre (…) y esa actitud como adultos tenemos que cambiarla”.

“Se tienen que corregir estas actitudes desde niños (…) Si tú no las corriges, en la adolescencia y adultez serán personas que no saben llevar una relación sana porque al principio uno hace las cosas sin saber mucho, pero con el pasar de tiempo te vuelves experto. Entonces, si yo desde chiquitito tenía conductas de celos, de adulto voy a ser un celópata, por eso es importante que como adultos no minimicemos esto y tomemos acciones rápidas”, recalcó.