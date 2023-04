En entrevista con CNN Chile, el vicepresidente de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile (Conapyme), Héctor Sandoval, abordó la decisión del Gobierno de adelantar el alza del salario mínimo a $500 mil para 2024 y cómo eso podría afectar a las pymes.

Sandoval sostuvo que se enteraron “por la prensa” y que no existió ninguna conversación previa para evaluar efectos.

Además, agregó: “Sinceramente, no existe ninguna posibilidad (de que las pymes paguen dicha alza); si se tratase solamente del salario mínimo, podría ser, pero nos están haciendo la política de la alcachofa, nos deshojan de a poco (…). Primero fue la gratificación garantizada, luego las 40 horas, después la reforma previsional, incluso nos afectará la reforma tributaria. Las pymes no tienen opciones de asumir este cúmulo de aumento de gastos, más aún cuando tenemos un 12,85% de las ventas del país y con eso debemos solventar los sueldos del 80% de los trabajadores de Chile“.

A pesar de que se estableció un escalonamiento para llegar a esta meta el próximo año, y que las 40 horas se implementarán plenamente en 2028, Sandoval aseveró que “es cierto que tiene gradualidad, pero no hay plazo que no se cumpla. Nosotros creemos que es legítimo pagar el capital, que es dinero de trabajadores, pero no estamos en condiciones de pagar las multas, los intereses y las empresas de cobranza“.