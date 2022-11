El Gobierno ya comenzó una serie de reuniones para impulsar un acuerdo transversal en materia de seguridad, cuyo objetivo final es tener una agenda en conjunto antes de fin de año.

En entrevista con CNN Chile, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, sostuvo que se necesita un “plan nacional especial que parta por un gran acuerdo por la seguridad”.

“Me gustaría que de forma más nítida se construyera ese acuerdo, que se hiciera una convocatoria donde participen personas de distintas instituciones, ya que esto no se trata solo de decirle a los Carabineros que pueden actuar con más libertad frente al delincuente”, agregó.

En cuanto a la labor del Gobierno, señaló que “el presidente decía que iba a ser como perro contra la delincuencia (…) y para eso necesitamos que pueda morder y para poder morder hay que sacar adelante proyectos de ley que están durmiendo en el Congreso y ser más nítidos para generar un gran acuerdo nacional”.

“Hay disposición, lo que sucede es que creo que el tema de la delincuencia es algo urgente. No podemos seguir dándonos vuelta, ya que los diagnósticos están hechos y el que no los comparta creo que se equivoca”, añadió el jefe comunal.

Según Codina, se deben “generar acciones concretas y no solamente grandes titulares“. “Le pediría al Gobierno, y a la ministra Tohá en particular, que no nos quedemos solo en los titulares y frases rimbombantes que han sido parte también del talón de Aquiles de la lucha contra la delincuencia, ya que a veces se dicen frases muy bonitas, pero en realidad lo que necesitamos es que haya coherencia con las acciones“.