La Comisión de Relaciones Exteriores acordó enviar un oficio a la Cancillería para solicitar un informe que detalle la eventual caída en la designación del embajador de Brasil, Sebastián Depolo (RD).

En el oficio, solicitan al Gobierno dar información acerca de por qué aún no se ha recibido el agreement o beneplácito de las autoridades brasileñas a más de dos meses de la designación de Depolo como embajador en Brasil, señala El Mercurio.

En conversación con Noticias Express de CNN Chile, el senador y presidente de Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán, señaló: “A mí me parece preocupante el retraso de los nombramientos de embajadores, sobre todo en Brasil, porque es uno de los países con más intercambio comercial e inversiones por parte de nuestro país”.

Lee también: César Valenzuela por votación de informe de Normas Transitorias: “Uno empieza a ver ánimo de generar entendimientos”

“Es preocupante no tener el beneplácito de parte del gobierno de Brasil. No puede ser es que no tengamos embajador en Brasil porque es uno de nuestros principales socios comerciales y uno de los principales destinos de los chilenos”, agregó.

Finalmente, llamó a la Cancillería a lograr “el agreement de un embajador por parte de las autoridades brasileñas o a buscar alternativas”.