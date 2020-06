Mientras el Gobierno insiste en que debiera ser inadmisible, el Senado revisará este miércoles el proyecto que pretende extender el postnatal durante la pandemia del coronavirus. El ministro de Economía, Lucas Palacios, incluso dijo que se trata de una política “regresiva”.

En entrevista con CNN Chile, la senadora Carolina Goic (DC) solicitó al gobierno que se haga parte de la iniciativa, en lugar de “seguir dilatando”. “¿Qué pasa con una mamá que se le acaba el postnatal y no puede volver a trabajar? No hay sala cuna”, planteó.

La parlamentaria planteó que existen dos vías para enfrentar el problema: extender el postnatal o entregar una licencia especial para padres y madres, lo que ella llama “una licencia COVID parental”.

Goic explicó que, así como existe una licencia por contacto estrecho, a ella le parece adecuado que “cuando hablamos de un niño que es lactante, garanticemos también que no se contagie el niño, que no se contagie la mamá que está obligada a salir a trabajar y, por lo tanto, otorguemos los recursos. Me parece que es de toda lógica”.

La legisladora indicó que quien se haría cargo de los gastos en esta alternativa sería Fonasa y las Isapres. “A mí me parece muy bien que sean las Isapres, en el caso de sus afiliadas, quienes se hagan cargo y que aporten durante la pandemia”, manifestó.

Además, dijo que posiblemente varias mamás ya han presentado licencia por salud mental: “es muy probable que efectivamente estén entrando en una depresión ante una situación de presión y desesperación”.

Finalmente, la senadora pidió que “ojalá esto no se transforme en un gallito político” y aseguró que “podría resolverse, si hubiera voluntad política, de aquí a mañana, sin tramite legislativo”.

“Quiero que el Gobierno se haga cargo de sus errores”, enfatizó.