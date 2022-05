La diputada del Partido Comunista (PC) Carmen Hertz condenó el llamado que hizo la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) a “prepararse para la defensa” ante una la “ofensiva estatal” del Estado Intermedio” que fue propuesto por el Gobierno para tratar la situación de violencia que afecta la macrozona sur.

Respecto a la discusión de la iniciativa del Ejecutivo, la parlamentaria dijo en entrevista con Noticias Express de CNN Chile que “dado que se trata de un gobierno asediado, es un elemento a tomar en consideración para las decisiones y apoyar las decisiones que este gobierno tome en materia de seguridad”.

“Es una amenaza que no corresponde”

Luego manifestó su opinión sobre el llamado de la coordinadora: “yo coincido con lo que señaló la ministra Vallejo, es condenable esta amenaza de la CAM. Por supuesto que es una amenaza que no corresponde”.

“Este Gobierno está y ha insistido en que el diálogo es el instrumento de solución, porque detrás de todo esto, del tema de la macrozona sur, no olvidemos que hay un tema central sin solución: el tema político entre el Estado de Chile y el pueblo-nación mapuche que no ha sido solucionado y que este gobierno no solo tiene la intención, sino que se ha aproximado a los principales actores para buscar una solución, porque esto no es un hecho aislado. Esto tiene que ver con tema político de fondo y nadie lo puede desconocer”, agregó.

“Las fake news que han inundado las redes sociales”

En tanto, Hertz volvió a referirse a su acusación sobre que la administración del presidente Gabriel Boric está siendo asediado. “Básicamente el objetivo de una cantidad de sectores que se oponen a que haya un pacto social real en este país, porque la Constitución de 1980, aún con las modificaciones de 2005, no ha sido pacto social. Los pactos sociales no se imponen, sino que se acuerdan y ese es el objetivo de esta Constitución”, indicó.

En ese sentido, la parlamentaria manifestó que “la situación no es exactamente la misma: hay en dos meses agresiones, amenazas, fake news que han inundado las redes sociales respecto al quehacer del gobierno, de sus ministros, unas campañas groseras realmente respecto a los ministros y ministras, que no fue el caso del gobierno de Sebastián Piñera, aún cuando su gobierno fue responsable ni más ni menos que violaciones graves y sistemáticas a los derechos fundamentales de las personas desde el estallido en adelante”.