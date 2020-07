La doctora Carmen Castillo, ex ministra de Salud durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, se refirió este lunes al plan Paso a Paso del gobierno y sobre el desarrollo de la pandemia de coronavirus en Chile.

Sobre la estrategia dada a conocer por el gobierno con las diferentes etapas para ir liberando las medidas de restricción en medio de la crisis sanitaria, la también miembro de la Mesa Social COVID-19 destacó la importancia de la trazabilidad.

“La trazabilidad es uno de los elementos que llegó para quedarse un buen tiempo y hay que invertir en eso“, sostuvo en entrevista con CNN Chile, junto con valorar positivamente que el ministro Enrique Paris haya expresado que se debe ir fortaleciendo.

En la misma línea, la ex secretaria de Estado añadió que “si no se hace efectivamente bien este componente, no vamos a lograr pesquisar casos positivos que pueden contagiar de nuevo a la población y vamos a tener que volver a confinarnos”.

En concreto, Castillo indicó que para que el funcionamiento de la trazabilidad sea óptimo, el resultado del test PCR debe tener en un máximo de 24 horas “y eso tiene que trazarse en 48 horas, no mas, o sea tienen que informarte y ubicar los contactos estrechos”, ya que es “la única forma de bloquear la continuidad del contagio”.

Junto a lo anterior, subrayó que deben llegar “los fondos para poder hacer ese seguimiento”.

Por otra parte, sobre el detalle del plan Paso a Paso, específicamente por la posibilidad de que las personas se muevan entre comunas, recomendó que “las autoridades locales tienen que decir cuál es la mejor fórmula”.

También argumentó que tiene que haber total claridad a la hora de explicar las medidas, protocolos y explicaciones a la ciudadanía, ya que “tiene que hacer algo en lo que la gente confíe”. “No sirve de nada que lo sepan las autoridades si no lo sabe la persona, porque para que se comprometa la persona, tiene que entender por qué tiene que quedarse en casa y usar mascarilla”, agregó.

Finalmente, llamó a no apresurarse y a continuar con las medidas de cuidado ante el COVID-19, ya que “en este momento no está la vacuna y no hay que hacerse ninguna idea de que vamos a tenerla pronto. Cuando exista la posibilidad concreta ahí se va comunicar efectivamente. Además, tienen que ser muchas cantidades para todo el mundo. Va haber una competencia tremenda, si ya estaban peleando por los ventiladores mecánicos, piensen lo que va pasar con las vacunas”.

“Todavía no hay nada concreto, por lo tanto, mientras no se demuestre lo contrario, tenemos que seguir con el paso a paso como se ha indicado”, concluyó.