En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, Carlos Siri, dueño de la ex Fuente Alemana y presidente del Gremio Barrio Plaza Italia, se refirió a la exigencia por mayor seguridad que locatarios del sector de Plaza Baquedano les hicieron a las autoridades ad portas del tercer aniversario del estallido social. “No suena bien lo que voy a decir, pero desgraciadamente uno no puede confiar en las medidas y en las estrategias que implanta este gobierno o lo que hizo el gobierno anterior, porque siempre terminaban mal. Entonces, no sé por qué nosotros hoy día tendríamos que pensar que todo va a funcionar bien. Entonces, tenemos que nosotros exigir y también exigir nuestros derechos respecto de las responsabilidades que tiene el Estado con todo el tema que es el manejo de la delincuencia, de la violencia civil que se pudiera vivir este próximo martes. Entonces, aquí estamos emplazando al Estado”, afirmó.