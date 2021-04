Una crítica en conjunto a la gestión de la pandemia fue la realizada por cinco candidatos y candidatas presidenciales de la oposición, mediante una carta en la que acusan el “fracaso” del gobierno en la contención de la crisis sanitaria.

“Las cifras de la pandemia ameritaban reacciones”, explicó Carlos Maldonado, presidente del Partido Radical (PR) y uno de los firmantes de la misiva, junto a Paula Narváez (PS), Gabriel Boric (CS), Heraldo Muñoz (PPD) y Daniel Jadue (PC).

“Fue una iniciativa de Paula Narváez y su comando, que nosotros revisamos, analizamos y compartimos. Básicamente a lo que apuntamos es a medidas que consideramos urgentes desde el punto de vista sanitario y socioeconómico, medidas más drásticas y una nueva forma de gobernanza”, agregó el timonel radical.

En esa línea, Maldonado aseguró que con el ministro Enrique Paris estaría pasando lo que ya ocurrió cuando Jaime Mañalich lideraba el Ministerio de Salud, “que se ve al ministro de Salud más dedicado a enfrentar a la oposición o a pelear con quienes los critican que a integrar las distintas visiones y experticias en una visión más colectiva de la pandemia”.

Además, el presidente del PR señaló que por su parte también pediría la renuncia del ministro Paris: “Sinceramente no pareciera que hubiera alguien a cargo. El ministro Paris dice ‘hay que’, y él es el ministro de Salud. O sea, si el ministro de Salud no logra que en el gobierno se sigan sus indicaciones, cuando la crisis es de salud y está afectando la vida de las personas, la verdad es que no está haciendo su trabajo. Entonces, o se va porque no le hacen caso o se va porque lo está haciendo mal, o tal vez por las dos cosas”.

Entre los fundamentos que llevan al candidato presidencial a pedir la salida de Paris está la poca efectividad que han tenido las cuarentenas durante “el segundo tiempo” de esta pandemia. Mientras que la medida reducía en un 40% la movilidad de las personas, actualmente no supera el 16%.