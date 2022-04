El diputado independiente reiteró en CNN Chile que el ministro Jackson “miente, porque dice que no tenemos piso posible" para un nuevo retiro. "No es que uno quiera insistir o enamorarse de la propuesta del quinto retiro, no. Puede que sea hasta un mal amor en momento, dada esta situación, pero tampoco es aceptable que el ministro diga eso”, acusó.