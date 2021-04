La planificación urbana de cada comuna se ha convertido en tema central de discusión ad portas de la elección de candidatos a un municipio. Sobre todo cuando algunas han sufrido los efectos del “boom inmobiliario” con edificios que ofrecen una alternativa de inversión más que un lugar donde vivir.

Tal fue el tema de conversación en Aquí Se Debate, donde los y las candidatas a la alcaldía de Ñuñoa expusieron sus distintos puntos de vista. Guido Benavides (RN), Rodrigo Maureira (UP), Alejandra Placencia (PC), Emilia Ríos (RD) y Juan Pablo Sáez (DC) comentaron cómo se relacionarían ellos con este asunto, específicamente respecto a los permisos de edificación.

Para el candidato Sáez, es clave hacer un análisis de lo que ya está en construcción y también lo que aún es sólo planos. Reconociendo las limitaciones de un alcalde, el actor señaló que “uno puede paralizar por un espacio de tiempo prudente y hacer una consulta ciudadana”, de manera tal que las inmobiliarias puedan ofrecer medidas de mitigación a los efectos que una construcción pueda tener.

Además, emplazó al actual concejal Benavides sobre su actuación en el cargo respecto a estas materias. “Entiendo que para Juan Pablo, que viene llegando a Ñuñoa hace un par de meses, hay muchas cosas que no conoce cómo funciona y cómo ha funcionado el concejo municipal”, contestó el candidato de Chile Vamos.

Por su parte, la candidata Placencia corrigió a Sáez, explicando que “el alcalde no puede unilateralmente suspender los permisos de edificación. Eso pasa cuando se hace una modificación al plano regulador. No es una definición unilateral, no tiene atribuciones para eso“.

En tanto, Benavides intervino nuevamente emplazando a Sáez: “Estudia la norma“. “No conoce la normativa, está claro”, aseguró posteriormente la candidata Placencia.

“El municipio desde la alcaldía puede hacer cosas que los concejales no. Es un tema del diseño de cómo funcionan los municipios, y por su puesto que ahí hay que hacer un plan regulador ajustado”, afirmó además la candidata Ríos.