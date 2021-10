A un año del plebiscito constitucional y dos años de la histórica marcha que convocó a un millón y medio de personas en Plaza Italia, la convencional por el distrito 7 de Pueblo Constituyente, Camila Zárate, repasó estos hitos que dieron paso a la Convención Constitucional.

De acuerdo a la convencional, la denominada “marcha más grande de Chile” fue una “rectificación” del 18-O, porque “lo que vino a hacer es ratificar también un descontento social que hace muchos años venía de alguna manera callándose en nuestro país, pero que también fue la expresión de un modelo de injusticia, de desigualdad profunda en nuestro país, y que estaba buscando transformaciones profundas que finalmente nos llevan a este proceso”.

Proceso constituyente

Respecto a la posibilidad de prorrogar en dos años la redacción de la Nueva Constitución, discusión planteada por el convencional Manuel Woldarsky, Zárate precisó que “al menos la extensión de tres meses más ya es un consenso y se ve muy difícil un cronograma sin esa extensión que estaba dentro de la ley. Ahora, extenderlo por más meses va a necesitar un debate donde espero que exista una participación de las organizaciones sociales también, ahora que se abrieron estos mecanismos de participación en torno a esa discusión”.

“Creo que no es una discusión que solamente la tengamos que dar como Convención Constitucional, sino una discusión que sea abierta a las asambleas, a los cabildos auto convocados, a las distintas instancias para que veamos si se requiere o no más plazos y, en ese sentido, obviamente hacer lo necesario para permitir un proceso que no pase por encima de los procesos sociales, sino que sea lo suficientemente amplio y se genere esa apertura”, agregó.

Finalmente, la convencional por el distrito 7 zanjó que “creo que es importante dar el debate por lo mismo, más allá de que yo sí crea que la Convención pueda generar una discusión dentro de los plazos. Creo que nos debemos a las organizaciones de las cuales formamos parte, y si desde ahí se está gestando esta discusión, tenemos que escuchar y generar un debate con todos los actores”.