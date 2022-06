La vicepresidenta adjunta de la Convención Constitucional Bárbara Sepúlveda valoró la aprobación del único párrafo de preámbulo que tendrá el borrado de nueva Constitución.

El pleno del órgano redactor respaldó solo una de las cuatro propuestas con las que se buscaba iniciar la eventual nueva Carta Magna. Entre ellas, había una que hacía alusión al estallido social.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, la abogada dijo que, a su juicio, el párrafo aprobado “es representativo de la gran mayoría del pleno”, añadiendo que “si no alcanzaron los votos para ciertos párrafos, es porque los párrafos no representaban a la gran mayoría”.

“Yo no creo que haya sido un asunto de ponerse de acuerdo o no, sino más bien cuál era el resultado que esperábamos para un preámbulo. En ese sentido, personalmente, no aprobé varios de los párrafos porque tampoco sentía que respondían a lo que yo esperaba de un preámbulo y eso no tiene que ver con un diálogo previo, ni con una conversación, ni ponerse de acuerdo, sino más bien el producto de una comisión que trabajó arduamente en esto y de la cual agradecemos, por supuesto, su trabajo; y de que de las cuatro propuestas que se hicieron por párrafos separado queda finalmente una que es la más representativa para todas y todos y que nos deja contentos”, continuó.

De este modo, la convencional del Partido Comunista (PC) manifestó que la decisión del pleno “fue una buena opción“.

“Personalmente, creo que un preámbulo tiene que ser breve y tiene que ser lo suficientemente abstracto también para ser inclusivo y, en ese sentido, poder perdurar en el tiempo sin que pierda sentido”, sentenció.