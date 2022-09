El Gobierno llamó a denunciar los casos de violencia intrafamiliar, los cuales aumentan durante las Fiestas Patrias. Ante esto y de las medidas que se han implementado para enfrentar este tipo de situaciones conversamos con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, quien aseguró en Noticias Express de CNN Chile que “al igual como ocurre con otros delitos, como por ejemplo el manejo en estado de ebriedad, el consumo de alcohol durante este periodo de fiestas, igual que en diciembre, produce un aumento en general de varios tipos de criminalidades, no solo de los choques en estado de ebriedad. En ese sentido, hemos llamado a denunciar y hemos dicho que es muy importante saber que no es el alcohol el causante o un eximente para los agresores, esto no es una excusa”.