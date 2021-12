A pocos días de desarrollarse la elección respectiva a la segunda vuelta presidencial, en la que se enfrentan José Antonio Kast (Partido Republicano), del Frente Social Cristiano, y Gabriel Boric (Convergencia Social), de Apruebo Dignidad, desde el Servicio Electoral (Servel) alistan los últimos preparativos para la jornada.

Andrés Tagle, presidente del Consejo Directivo del Servel, sostuvo que “está todo preparado” para el balotaje y recordó que quienes fueron vocales en la elección del 21 de noviembre “están obligados nuevamente a constituir las mesas el domingo“.

Quienes no estaban designados durante ese día y aún así ejercieron la labor de manera voluntaria, igualmente deberán presentarse, dijo Tagle, quien confirmó que “los locales y mesas no han cambiado”, pues se consideró modificar recintos en Castro -a raíz del incendió que destruyó más de un centenar de viviendas-, pero no fue necesario.

“Solo en el extranjero hay una situación de cambio, en Mar del Plata, Argentina“, advirtió. Sobre la misma, aclaró que se debe a disponibilidad de un recinto privado.

Respecto a las aglomeraciones vistas durante los últimos comicios, el timonel aseguró que en esta ocasión será sustancialmente diferente y proyectó que “no deberíamos tener problemas a las 18:00 horas, más bien vamos a volver a la normalidad de años anteriores, que no había nadie en disposición de votar a las 6 de la tarde ni dentro, ni fuera del local“.

No obstante, en caso que exista una situación de ese tipo, comentó las nuevas normas para esta segunda vuelta: “establecimos que a las 18:00 horas se les permitiera entrar a todo el mundo a las mesas de votación“.

Junto con indicar que en las mesas se podría promediar “menos de un minuto por elector”, Tagle informó que el organismo está preparado para recibir mayor participación aún: “ojalá superáramos los 7 millones y medio del plebiscito“.

En cuanto a los primeros resultados, desde el Servel creen que “entre 7 y 8 (PM) nos debería llegar el grueso de las actas digitadas” con tendencias claras.