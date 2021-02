Durante esta jornada llegarán hasta La Araucanía el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y los máximos jefes de las policías ante la petición del presidente Sebastián Piñera tras los hechos ocurridos en esa zona del país.

En conversación con CNN Chile, Andrés Molina, diputado Evópoli y representante de dicha región, expresó que ojalá las autoridades “estén en la zona por un período largo que permita darnos cuenta de todas las falencias que tenemos para poder enfrentar y construir un plan que nos permita salir de donde estamos, hoy día estamos en una situación muy muy complicada”.

El parlamentario apuntó a la necesidad de que las autoridades estén en terreno en la zona más allá de la designación de Cristián Barra como delegado exclusivo del gobierno de la macrozona sur.

“Necesitamos una acción mucho más activa, que no podía dar el ancho en ese caso porque se estaban sucediendo acciones violentas donde también habían usurpaciones, quemas de maquinaria”, dijo.

Lee también: Nuevo ataque incendiario a predio en Cañete: Máquinaria de carga forestal fue quemada por encapuchados

Con respecto a la situación en la región, el legislador afirmó que “aquí hay que separar los temas: aquí hay crimen organizado, hay narcotráfico, hay situaciones en las cuales, como vimos en el último atentado, se saca a la dueña de casa con una pistola en la cabeza, con sus mochilas cargadas con combustible, todo preparado, entendamos que aquí no estamos hablando de comunidades de vecinos que actúan de esa manera, no, yo soy nacido en la región de La Araucanía y esto no es un tema propio de las comunidades”.

En ese sentido, entre las acciones que a su juicio deberían adoptarse está “el llamado a un acuerdo de parte del Presidente igual como se hizo el 15 de noviembre, me parece muy importante, creo que aquí hay temas que claramente requieren de un acuerdo”.

“En el tema legislativo, no hemos podido avanzar en leyes tan lógicas como es discutir el asunto de la madera, poner una pena mínima a la usurpación. Creo que hay una serie de acciones legales, espero que tengamos el apoyo para poder aprobarlo porque esto se rechazó en el Senado, esta indicación”, señaló.

Lee también: Delgado por ataques en La Araucanía: “Lo que viven miles de familias es inaceptable”

“No podemos seguir haciendo más de lo mismo y tenemos que recurrir a todo lo que la Constitución hoy día nos ofrece para efectivamente enfrentar este tema y con las consecuencias que ellos tienen, se ha hablado de la posibilidad de Estado de sitio, hay que mirar todas las acciones y consecuencias que esto tiene”, afirmó.

Finalmente, aseguró que “creo que estamos en una situación muy delicada donde el enfrentamiento entre particulares está ad portas de que sea una realidad, por lo tanto, no podemos quedarnos impávidos y como actores políticos sí tenemos ahí una responsabilidad compartida”.