El diputado independiente Andrés Jouannet criticó el desempeño de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, para dar respuesta frente a las situaciones de conflicto y violencia ocurridas en la macrozona sur del país.

Ante la preocupación por los ataques registrados en la región de La Araucanía y zonas aledañas, el parlamentario y ex intendente manifestó en entrevista con Noticias Express de CNN Chile, que, a su juicio, “el Gobierno en general, salvo lo que está haciendo el subsecretario Monsalve, no tiene una política clara respecto a La Araucanía porque yo creo que aquí hay una cuestión ideológica, y me parece que en estos temas la cuestión ideológica no funciona”.

“Lo que pasa es que este gobierno no lleva poco. El presidente Boric ganó en diciembre, tenemos parte de diciembre, enero, febrero, marzo, abril; o sea, cuatro meses para generar una estrategia, pero aquí lo que ha habido es que no hay estrategia. Salvo lo que está haciendo Monsalve”, agregó.

En ese sentido, Jouannet cuestionó el rol de la jefa de gabinete: “Mire la ministra del Interior, que va a hacer un show a Temucuicui, después habla de presos políticos mapuche, de Wallmapu, etcétera; puras cuestiones que al final lo que han hecho es enredar más esto y no tiene propuestas”.

Lee también: Ministra de Desarrollo Social afirmó que buscarán “reactivar el proceso de compra de tierras” para comunidades mapuche

“Si uno le pregunta esto seriamente a la ministra del Interior, la ministra del Interior no tiene una respuesta, porque de este tema no sabe, si esa es la verdad”, continuó.

Respecto a las acciones del Ejecutivo para solucionar la situación en la macrozona sur, el parlamentario dijo que “lo que pasa es que aquí tenemos muchos anuncios, y no tenemos nada en concreto. En materia de seguridad, que es el tema fundamental que debiera preocuparnos en el caso de La Araucanía y la macrozona sur, no tenemos nada. Salvo los esfuerzos que hace Monsalve, pero no tenemos nada, no hay una medida”.

“En materia legislativa no tenemos nada nuevo en este tema, o sea, desde el Gobierno no ha entrado ni un proyecto de esta materia. Yo estoy en la comisión de Seguridad Ciudadana y tenemos nada, estamos discutiendo hoy día otros temas que vienen de atrás”, añadió.

“Los carabineros debieran actuar con mucha más fuerza”

“Entonces, en esto si se van a desplegar los militares (ante un nuevo Estado de Excepción), que sea de forma inteligente, porque si no, para qué vamos a tener militares ahí en lugares donde nunca ocurre nada, sino que justamente donde podamos detener”, agregó.

Finalmente, Jouannet dijo que también se debiera fortalecer el rol de Carabineros ante un eventual nuevo Estado de Excepción para la macrozona sur. “Los Carabineros debieran actuar con mucha más fuerza, pero no se atreven y esa es la verdad. Los Carabineros no se atreven, y tenemos que empoderarlos porque son los únicos que nos pueden proteger fundamentalmente del delito que está disparado y, en el caso de La Araucanía, también del terrorismo”, sentenció.