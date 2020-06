Más de 100 académicos y científicos firmaron una carta para solicitar la renuncia del ministro de Ciencia, Andrés Couve. Esto, por su respaldo a la estrategia y metodología para enfrentar y contabilizar los casos de coronavirus en Chile realizada por el ex titular de Salud, Jaime Mañalich.

Al respecto, uno de los firmantes del documento, Nicolás Guiliani, académico de la Facultad de Ciencias de la U. de Chile, manifestó en entrevista con CNN Chile que “el ministro Couve tenía suficientes datos y elementos científicos para denunciar la estrategia del Ministerio de Salud en lugar de apoyarla y validarla“.

“Cuestionamos éticamente al ministro de Ciencia, porque durante todo este periodo, en que la estrategia del gobierno fracasó y estamos llegando a un desastre sanitario, él salió día tras día a apoyar tanto la estrategia como la metodología promovida por el Ministerio de Salud”, agregó el Guiliani.

En la misma línea, enfatizó que Couve “como un científico brillante, tenía todas las herramientas para criticar cuando correspondía tanto la metodología, como los datos y la estrategia, sabiendo que la cuarentena dinámica no se utilizó en ninguna parte del mundo y que iba a fracasar, por lo tanto, nunca tomó la responsabilidad de criticar formalmente”.

“Lo que pensamos del ministro Couve es que su silencio lo hizo cómplice, porque los datos, ya sabemos, eran diferentes de los que se informaban en Chile respecto a los que se entregaban a la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por tanto, él no sabía, lo que me parece poco probable, o él sabía y, al no decirlo o criticarlo, se hizo cómplice”, detalló Guiliani.

Junto a lo anterior, señalaron que el “ministro Couve ha perdido legitimidad en la comunidad científica” y que “falló éticamente” en apoyar estrategia, por lo que “no es in interlocutor válido, pero si hay que trabajar para el país” dice que lo harán.

Finalmente, sobre lo anterior, adelantó que los profesionales de esta área “siempre ha estado disponible a asistir al Estado para resolver la crisis de la pandemia“.