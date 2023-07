Ante la Alerta Roja en Concepción por el eventual desborde del río Andalien, el alcalde Álvaro Ortiz comentó a CNN Chile: “Son 16 viviendas las que están con la posibilidad de sufrir inundación. Gracias a Dios el río ha bajado un poco su nivel (…). No ha sido necesario trasladar a nadie de las estas 16 familias, no ha sido necesario evacuar, no ha sido necesario enviar a personas a algún albergue (…). Durante la madrugada no ha habido mayores inconvenientes”.

“Si es necesario vamos a llevar más sacos de arena para poder generar una barrera de contención en caso de que el río suba, pero de momento no ha entrado agua a ninguna de estas 16 viviendas”, sentenció.